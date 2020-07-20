在影片17:37左右，可看見砂石車緊跟在車旁逼車，相當危險。

比利時情侶Naick & Kim日前在Youtube分享在台旅遊的影片，不料在影片中卻意外發現在中橫往日月潭路段上，有大型砂石車駕駛惡劣逼車，影片上傳後不少台灣網友氣喊：「完全丟臉丟到國外去！」對此，南投集集警分局則表示，針對影片內容經查證若屬實，將依規舉發。

比利時情侶Naick & Kim自2019年起環遊世界同時當起Youtuber，而因新冠肺炎疫期而滯留台灣四個月。13日新發出的影片中，紀錄了在台灣遊玩的點滴，而他們開至南投路段時，遇到一台惡劣逼車的砂石車，影片可見砂石車緊緊跟在後，還嚇的情侶倆大罵：「他的車頭都要貼到我的保險桿了，我明明也沒有超速啊？」司機開車超莽撞又不注意安全，Naick更說：「這樣開車也太不顧安全了吧！」

影片發出後引來台灣網友回應，紛紛表示司機行為「太丟臉」。此事件也引來警方關注，警方18日獲報後立即通知外事人員聯絡情侶，表達執法決心；而針對影片中的違規逼車行為，經查證確認無誤後將依規定舉發。

(中時新聞網)