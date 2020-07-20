台中市警察局第六分局市政派出所員警李天祿、實習生周佳欣日前在派出所服勤時，1名楊姓婦人神色緊張的衝進派出所，表示剛才搭乘計程車，不慎將行李箱遺留在車內，不知如何聯繫司機，想請求協助，警方透過楊女提供的資料，沿線調閱相關監視器及影像，迅速找回遺失的行李，婦人大讚警察服務效率一級棒！

50歲的楊女說，從台中新光三越搭車至公益路餐廳用餐，下車後才發現行李遺留在車上，急得不知如何是好，請求警方協助。

楊女只記得上車時間、計程車車型及司機特徵，卻因長期居住國外對於路況不太熟悉，行進的路線不復記憶，不知計程車去向。

員警見楊女心急如焚，先行安撫其情緒，並立刻調閱上下車地點的監視器，也聯絡新光三越外排班的計程車服務站幫忙協尋。

雖適逢下班時段車輛眾多，但警方根據經驗推測車程、時間及行車路線，從近百輛的計程車中過濾，逐一致電詢問，最後終於順利尋回楊女所遺失的行李箱。

楊女看到行李箱後，露出燦爛及安心的笑容，非常感謝警方的幫忙，表示以後會注意隨身物品及行李，避免類似狀況再次發生，對台灣的警察服務精神與治安良好，稱讚台灣真好！

(中時 )