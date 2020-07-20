衡山基金會派員前往清理，協助張婦改善髒亂的居住環境。（陳淑娥攝）

衡山基金會派員前往清理，協助張婦改善髒亂的居住環境。（陳淑娥攝）

台中市清水區南社里61歲張姓獨居婦人，因行動不便且自理能力不足，住處環境雜亂無序，屋內堆滿發霉衣服、雜物垃圾等飄出惡臭，但她不願接受幫忙，里長崔惠國經過一年持續關切，張婦終於點頭，由衡山基金會派員前往清理，居住環境煥然一新。

清水區南社里61歲張姓婦人，幾年前因車禍行動不便，自理能力不足，又因獨自居住，住處環境雜亂無序，屋內滿滿發霉衣服、雜物垃圾不堪入目，破舊的櫥櫃等，生活品質極為嚴重影響生活起居，經查發現屋內佈滿陳年油垢以及收集來的瓶瓶罐罐，房屋內部疑似排泄物沒有自理能力清掃，屋內空氣瀰漫異味，居住環境明顯不佳。

當地里長崔惠國20日表示，他多次前往張婦家關切，但張婦稱自己行動不便無法打掃，但也不願別人進屋幫忙，他仍不放棄，經過一年多努力說服，終於讓張婦點頭答應，他立即與台中市社會局聯絡，並協調衡山基金會人員前往協助清理環境，共投入54人，5個小時下來，出動回收車來回2趟次及垃圾車1趟次才清運完畢。

附近鄰居得知崔里長協助張婦清理住家環境，紛紛豎起大姆指大讚「崔里長真是佛心，有這樣熱心的里長，是里民的福氣」。

南社里長崔惠國表示，張姓婦人行動不便，協助整理居家環境，讓張婦在家有更大的空間可方便使用輪椅活動行動更加安全，可改善張婦住家環境衞生也改善鄰居多年因張婦住家環境所造成的困擾。另外，崔里長對於社會局、衡山基金會等單位的協助，表示感謝。

(中時 )