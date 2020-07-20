民進黨桃園市議員王浩宇遭發起罷免連署，罷免總部今（20）日上午將赴中選會送件，遞交第一階段提議人名冊與提議連署書，這也是韓國瑜被罷免後，眾多罷免議員聲浪中，第一個送件的連署團體。對此，網紅四叉貓也整理出罷免王浩宇時程表，最快11月28日（六）就會舉行罷免投票。

臉書「罷免王浩宇」18日指出，20日上午10點正式赴中選會送交提議人名冊和提議書，送件之後會開始盤點，送的提議人名冊數量是否足夠，預計會先送3650份，若被剔除到不夠法定份數，總部有10天時間能夠補件，但大家不用擔心，總部還有近5000份預備著，所以這部分不太需要擔心，但為了第二階段準備，只會送交第一階段所需的差不多份數。

網紅四叉貓也在臉書表示，罷免王浩宇團體20日送件，也就是60天第二階段倒數計時準備開跑，很多罷免團體遲遲未送件的原因，就是這第二階段門檻，如果沒有在60天（直轄市議員）或40天（縣市議員）拿到足夠的份數（王浩宇需要31515份），整個罷免活動就會失敗。

此外，四叉貓也列出「罷免王浩宇時程表」：

2020/7/20（一）

提議連署書須達１％的投票人口（3152份）

※選罷法76條

接著進入25天的資料審查作業。

※選罷法79條

2020/08/14（五）

此為第一階段的審查作業結束日，

未達數量的話，會有十日的期限來補件，

達標後會進入60天（直轄市議員）期限的第二階段罷免案連署。

※選罷法80條

2020/10/13（二）：

第二階段連署結束日，

必須要有10%的投票人口連署罷免案（31515份）

※選罷法81條

接著進入20天的資料審查作業。

※選罷法83條

2020/11/02（一）：

此為第二階段的審查作業結束日，

未達數量的話，會有十日的期限來補件，

達標後將在20天～60天內舉辦罷免投票。

※選罷法87條

2020/11/28（六）～2020/12/26（六）

此為舉辦罷免投票日（該範圍內其中一天），

同意罷免票達到投票人口的25%以上（78786票）且同意票多於不同意票，即為罷免成功。

※選罷法90條

附註：

1.必須戶籍在桃園第七選區才能參與罷免連署

2.桃園第七選區2018年的選舉人口為315143

3.王浩宇在2018年得票數為16292票

3.王浩宇任期從2018/12/25～2022/12/25

(中時新聞網)