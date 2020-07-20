國泰金(2882)公布7月國民經濟信心調查結果。調查顯示，全球疫情蔓延使景氣展望微幅下降，而民眾對股市樂觀情緒因全球疫情加速蔓延而下滑，風險偏好則微幅上升。

國發會最新公布的5月景氣對策信號維持黃藍燈，領先與同時指標微幅下滑，台灣雖防疫有成而逐步恢復正常生活，但近期全球疫情加速蔓延，7月景氣展望樂觀指數微幅下滑至13.1，現況指數則連3月改善至-18.2；民眾薪資上漲預期指數由6月-9.4走高至-7.7，連3月上揚。此外，大額消費意願指數由6月1.3上升至7，顯示受政府刺激政策提振，民眾大額消費行為持續復甦。

主計總處估計2020年經濟成長率1.67％，通貨膨脹率-0.32％，本月調查結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值維持在1.4％，有84％的民眾認為經濟成長率會達到1％以上。民眾對於今年平均通膨預期值由6月0.8％下降至0.41％，預期今年通貨膨脹率將低於1％的民眾由6月75％則增加至92％，顯示疫情影響下民眾認為通膨趨緩。

全球疫情加速蔓延，台股跟隨主要國家股市行情高檔震盪偏上，民眾股市樂觀指數由6月10.7下滑至5.2，風險偏好指數由6月3.4微幅上升至4.3，連續3個月走揚。

(時報資訊)