只能說火箭明星後衛「忍者龜」韋斯布魯克很有商業頭腦！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞20日爆料，NBA球員工會打算找韋斯布魯克所擁有的服裝品牌合作，共同推出一批印上沒被聯盟允許的黑人平權標語T恤，擺明是鑽漏洞。

根據查拉尼亞報導，這些未經聯盟批准印上T恤的黑人平權標語包含：警察改革(Police Reform)、系統性種族主義(Systemic Racism)、我無法呼吸(I Can’t Breath)、沒有正義就沒和平(No Justice No Peace)、打破循環(Break the Cycle)等等。

從這個即將推出抗議標語T恤想法，可以清楚看出韋斯布魯克的商業頭腦有多好，他一方面積極走上街頭推動黑人平權運動，另一方面及時抓住這次的龐大商機，跟NBA球員工會達成合作，也讓這次參加復賽的球員擁有更多抗議選擇。

像是「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯兩大湖人球星，先前都已表達自己不穿平權球衣想法，但在球員工會與韋斯布魯克推出抗議T恤後，他們或可穿上這些T恤表達心聲，詹皇曾在2014年穿上「我不能呼吸」T恤抗議過。

(中時 )