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炎熱的夏天動一下就流汗，走在路上沒幾步路就大汗淋漓，這時候如果要出門從事戶外運動，絕對就像要許多人的命一樣。但其實夏天運動不用這麼痛苦，除了游泳之外，還有不少水上運動消暑刺激又好玩！

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，大家都愛玩，時下最熱門的水上運動有哪些？

No.10 滑水

說到新鮮刺激的水上運動，近幾年來越來越盛行的滑水也榜上有名！藉由動力船拖曳加上衝浪板，雙手拉著繩子就可以在海上享受御風而行的快感，船尾的尾浪還能用來衝浪。十足的速度感，加上不會游泳也能輕鬆上手的特性，因此深受不少年輕朋友的喜愛。

No.9 帆船

傳承古人的智慧，駕馭帆船就有如古時候的航海家一樣，因為多了龍骨設計，帆船除了可以順風前進也能頂風而行，但也因此必須觀察風向並且操縱帆的角度，才能隨心所欲的馳騁在一望無際的大海上。不僅是一項考驗體力的運動，更考驗你的智慧與判斷力，還有團隊之間的合作。

No.8 水上摩托車

就像有些人喜歡騎車一樣，水上摩托車同樣有一股不知名的魅力，除了是亞運的水上運動比賽項目之外，現在也幾乎是各大擁有豐富水上活動海域的必備活動，雖然自行騎乘和被載的感受還是有一定差異，但對於想體驗乘風破浪感的人來說，被載也相當值得一試。

No.7 水肺潛水

想要悠游在海底世界，體驗當一隻魚的感受是什麼，俗稱深潛的水肺潛水絕對是你的首選。因為有裝備與氧氣瓶，可以長時間停留在水下，也因此能夠潛入相當深度的海域當中，看到的魚種與生態的多樣性絕非一般浮在水面上所能比擬。如果有機會的話，不妨還可以試試在晚上進行的「夜潛」活動，憑著一盞燈探訪夜間的海底生態，又是完全不一樣的世界。

No.6 SUP立槳衝浪

結合衝浪與划船原理，SUP立槳衝浪近幾年來快速竄紅，幾乎各大水上活動盛行的海域都有其身影，因為板子較大的關係，不像衝浪需要更高難度的平衡技巧，同時因為浮力較強，就算沒有浪也可以站在上面划水前進，稍加練習就可以快速上手。除了可以休閒遊玩，對於進階玩家來說同樣可以用來下浪，享受衝浪的快感，各種程度的人都相當適合進行。

No.5 溯溪

穿梭於清涼的溪谷當中，靠著手腳並用沿著溪流、巨石慢慢往上前行，溯溪是最適合在炎熱的夏天中進行的一場冒險，林蔭與透心涼的溪水，酷暑下的炎熱頓時消散無蹤。對於剛入門的初學者來說，只要選擇一條適合自己程度的溪流，仍然可以享受一趟刺激好玩的溯溪之旅。

No.4 自由潛水

不同於水肺潛水，自由潛水沒有氧氣瓶，靠的是自己一口氣可以潛到多深，潛的多久，因此自由潛水被列為世界上數一數二危險的一項極限運動。由於當身體中的含氧量低於一定程度時，會引發BO（淺水昏迷）保護機制，因此自由潛水絕對不該單獨一個人進行，如此才能將危險降至最低。

No.3 獨木舟

手上有槳又可以悠遊航行於大海上，獨木舟就是這樣一項輕鬆愜意的休閒活動，就算不會游泳，只要穿著救生衣，做好安全措施也可以毫無疑慮的盡情遊玩。除了單純的划船以外，不少人也會結合海上看日出的行程，隨著海浪在海上浮沉，看著太陽緩緩從海平面的另一端升起，同樣令人永生難忘。

No.2 浮潛

浮潛顧名思義就是浮在水面上，靠著面鏡俯視海底景色，藉由呼吸管換氣，以及蛙鞋前進，達成可以在水面上長時間移動以及觀察水下生態的活動。對於大部分的人來說，浮潛同樣是一項就算不會游泳，做好安全措施一樣可以輕鬆體驗的活動，不同的海域還有不同的水下景色等妳來探訪，只要學會面鏡呼吸管的正確用法，懂得進水時如何排水，就能一窺海底豐富的生態與美景。

No.1 衝浪

趴在衝浪板上，靠著雙手划水在大海中逐浪，追到浪時快速的站起來享受在浪臂上馳騁的速度感，衝浪就是這樣一項結合體力、技巧的刺激水上運動，更有一股魅力讓許多人深深無法自拔。其實衝浪不像許多人想像中那麼難，台灣的浪比起國外也相對小許多，只要有教練的帶領，大部分的人都可以在第一次衝浪就成功站起來，感受站在浪頭上，乘風破浪的奇妙體驗。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月19日至2020年07月17日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『水上運動』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)