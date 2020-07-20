阿拉伯聯合大公國「希望」號探測器從日本升空前往火星，創下歷史成爲阿拉伯世界史上的首次星際任務。

據美聯社報導，阿聯「希望」號（Amal）火星探測器搭載日本三菱重工H-IIA火箭2158GMT（日本早上6：58分14秒）從種子島宇宙中心發射升空，開啓長達7個月全長500,000,000公里前往火星的旅程。阿聯官方稱「希望」號發射後運作正常，預計2021年2月抵達火星，紀念阿拉伯聯合大公國建國50周年。

「希望」號原計劃7月15日發射，但因天氣原因推遲5天。「希望」號將探測並研究火星的天氣和氣候。

英國籍太空人華生（Fred Watson）稱贊看到火箭今天能按時發射非常高興，一切目前看似正常。像阿聯這些國家參與這些火星探測任務是對人類太空探索的一大步，前往火星是一個非常大的成就。

阿聯計劃2117年在火星建立殖民地。

除了阿聯以外，大陸和美國也陸續向火星派遣探測器，分別預計7月23日和7月30日發射。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）計劃2024年發射太空船前往火衛一（Phobos）收集樣本，於2029年返回地球。

(中時新聞網)