立法院臨時會上週行使監察院人事同意權投票，藍綠立委面對面衝突，立委葉毓蘭在衝突中一把抓住民進黨立委邱議瑩的頭髮，不停左右拉扯，局勢相當混亂，而這一畫面也瞬間成為網友關注焦點。對此她也在臉書做出回應，表示「有人說我因為拉髮葉爆紅，是立院女戰神，其實我沒有那麼厲害。這是我生平第一次以暴制暴，扯髮自衛，此生第一次打架啦！」貼文曝光後，國民黨高雄市長候選人李眉蓁競辦發言人鄭照新也現身留言了。

葉毓蘭在臉書提到，這麼多年來不曾使用過的警技，在日前被男委幾乎把她勒昏後，彷彿被喚醒了，就像騎腳踏車，一旦會，終生會，「過去幾十年，我一向動筆不動手，我也希望各位不要期待我會成為立法院的葉問，但是我當年所受的教育訓練，是要降魔伏妖、為民除害、保護弱勢的。我會記住:無忝所生、無忝所教。」

而貼文曝光後，再度引起網友們關注，其中，鄭照新則說，「拉髮葉，哈哈太幽默了」，而葉毓蘭也回「綠蛆們也有人來罵我是暴力黑警」。另外，不少網友留言寫下，「自然反射動作，已經是骨子裡的基因」、「以暴制暴是對的」、「第一次就那麼猛！」、「拉髮葉教授讚」、「我們的女英雄，加油」。

(中時新聞網)