國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁鑽媽祖轎底時祈求智慧，被副總統賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲酸「缺什麼才會求什麼」。國民黨革實院長羅智強拿蔡英文總統、副總統賴清德拜神祈願反諷，嗆民進黨「請不要侮辱台灣的宗教信仰」。

羅智強說，他想請問民進黨，在全台各地的宮廟寺院，都會有信眾向神明祈求：全家平安、身體健康、事業順利、姻緣圓滿……民進黨是在消遣，全台灣的民眾是「缺什麼求什麼」？

他說，不說別的，蔡英文在參拜時祈求「國家未來發展更好」，林俊憲的意思是，民進黨治下，國家發展不好？民進黨總統初選，賴清德祈求「初選順利」，意思是賴清德早就知道蔡英文會更改規則，叫網軍攻擊自己？

「做人做事，特別是在宗教的場域，應該要留點口德。」羅智強說，分享一段聖經的故事，民進黨好好想想吧：神在以色列王所羅門的夢中顯現，說：「我當賜給你甚麼？你可以求。」所羅門說祈求智慧，讓他能判斷善惡，這個祈求，獲得神的歡心。神對他說，「你既然求這事，不為自己求長壽、求財富，也不求滅絕你仇敵的性命，單為自己求辨識可以聽訟。 我就照你的話而行，你所沒有求的，我也賜給你。」（列王紀上 三5~15）

(中時 )