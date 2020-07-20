登山客感謝警方相助。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

5男2女19日結伴攀登台中和平志佳陽山，下山後同伴發現尚有2名同行友人不見蹤影，經電話聯繫，2人稱體力不支又因天黑找不到路下山，緊急報警求援，警方找來熟識當地地形的果農，終於找到人並讓他們搭「流籠」下山，結束一場驚魂記。

和平警分局表示，環山派出所昨日晚上9時30分接獲許姓民眾報案，稱其一行5男2女結伴登志佳陽山，下山後發現尚有2名同行友人魏男及黃男未下山，經電話聯繫，2男稱體力不支又因天黑找不到路徑下山。

環山派出所派遣警員顏瑞隆、劉偉男前往搜尋，員警在山下開啟警車警示燈引導方向，並打電話安撫2男情緒，請其在原地休息等待救援，員警確認2男大約位置後，聯繫熟知地形的當地鍾姓果農就近搜尋，終於在晚上10時40時許在步道1.5公里處尋獲2男，鍾姓果農引導疲累的2男前往搭乘「流籠」下山，由員警在流籠頭接往派出所休息。

魏男表示，自己和山友共7人從台北前來登山，他和黃男都是第一次攀登志佳陽山，因腳程太慢又不熟悉路徑所以脫隊，夜晚又找不到路下山，心裡很焦慮，後來友人報案，接獲員警電話後才鬆了一口氣。

黃男說，很感謝員警的救援，見到警車的警示燈，知道距離登山口不遠，但就是找不到下山的路，也很感謝果農鍾大哥很快就找到我們，並讓他們第一次體驗坐「流籠」。

和平警分局指出，從環山部落攀登志佳陽山步道全程來回約18至19公里，約需12至14個小時，單日攻頂應衡量體力及時間因素，量力而為。另進入山區請結伴同行，攜帶足夠的食糧、飲水、雨衣、禦寒衣物、急救包、手電筒或頭燈、指北針等，如果是屬於高山，應有嚮導，切勿單身前往，天候不佳時，請勿勉強入山，以避免發生危險。

(中時 )