現年84歲的沙烏地阿拉伯國王沙爾曼(Salman bin Abdulaziz Al Saud)今(20)日驚傳住院接受檢查。

根據俄羅斯衛星通訊社引述沙烏地阿拉伯通訊社(SPA news agency)報導,現年84歲的沙烏地阿拉伯國王沙爾曼周一已住進首都利雅德的醫院進行檢查。

沙烏地阿拉伯通訊社指出,沙國皇家法院今日發布聲明,指出國王沙爾曼因為膽囊發炎,因此住院進行檢查。

沙國皇家法院在聲明稿中指出,「願神保佑兩聖寺守護者,保佑他健康。」

兩聖寺守護者(Custodian of the Two Holy Mosques)為伊斯蘭教貴族頭銜,為歷代阿拉伯帝國哈里發及現代沙國國王所用。

(中時新聞網)