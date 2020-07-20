蘋果iPhone供應鏈發生變化！全球第三大的蘋果代工廠緯創上周五(17日)宣布，以33億元人民幣(約138 億元新台幣)出售昆山、江蘇子公司，給近年迅速崛起的大陸本土組裝大廠立訊集團，預計年底完成相關程序。有著地表最強蘋果分析師、天風國際分析師郭明錤早在今年2月就發布報告指出，立訊有機會在2021年替iPhone少量組裝，這次收購緯創在大陸代工廠，被視為是紅色供應鏈來襲的重要訊號。

不只是緯創，蘋果第二大代工廠和碩當日也傳出消息，已在印度註冊子公司，資本額達400萬元新台幣，成為繼全球最大蘋果代工廠鴻海以及緯創之後，第三家同時也是前三大蘋果代工廠，前往印度投資的案例。

受到該消息衝擊，蘋果代工廠20日股價走弱，截至台北時間10點，鴻海股價走跌2.00元或2.27%、暫報86.00元；緯創下跌3.10元或8.66%、暫報32.70元；和碩股價下跌2.30元或3.59%、暫報61.70元。

郭明錤2月份出具報告顯示，立訊有望在2021年下半年或更早開始少量出貨iPhone，可成則將為關鍵機殼供應商。市場認為，立訊長期終將進入iPhone的組裝事業，郭明錤指出，iPhone新品周期縮短，如果立訊可以進入iPhone組裝行列，可望降低蘋果新機開發與供應的風險。

立訊現任董座王來春早年在鴻海的蘋果代工廠富士康當了10年作業員，隨後創業做起零組件貿易商，並在2004年收購立訊，並與富士康建立長期合作關係，靠著成功複製鴻海模式，有望最快在今年奪下部份iPhone 12訂單，威脅其他蘋果供應鏈地位。

立訊積極打入蘋果供應鏈，不只是這次收購緯創大陸廠房，意圖連同工廠、iPhone訂單全部吃下，也計畫搶攻MacBook、AirPods Pro供應鏈訂單，擴大全球布局，這使得鴻海等傳統蘋果代工廠備感壓力。

不過，這對緯創在2015年切入蘋果代工組裝，取得低價機iPhone SE訂單，讓營收快速成長，卻長期在iPhone相關業務虧損；至於和碩，今年第一季出現虧損，都顯示進入蘋果供應鏈，必須忍受低毛利率的壓力。此外，近年來蘋果為轉移風險，緯創近年來將iPhone組裝重心移往印度、越南，這也使得緯創出售昆山等大陸廠區的傳聞早就甚囂塵上。

至於出售大陸業務，以緯創大陸子公司緯新2019年營收來看，該年度總營收1,422.11億元新台幣，雖2021年緯創將短少這近1,500億元新台幣營收，但從獲利來看，僅減少2.96億元新台幣，以緯新淨值120.53億元新台幣來看，緯創這筆交易不賺不賠，但卻可以配合早就盛傳蘋果想建立一條20%非陸產線的供應鏈的消息，讓緯創可以更靈活運用產能。

(中時新聞網)