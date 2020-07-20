美股上周五續強，台積電ADR仍在高檔，台積電(2330)股價今早開高平了新高370元，但賣壓出現，最低壓回至362.5元。上周台積電法說會釋出多項利多，但上周外資逢高獲利了結，單周轉賣超7783張，中止自6月初以來的連五周買超。

台積電ADR上周五收66.40美元，小跌0.19美元或0.29%，折合台幣每股約393元。台積電上周五股價收在367元收盤新高，外資單日反手買超9822張，但上周全周仍轉為賣超7783張。台積電股價於上周三(15日)法說會前夕股價創下370元新高，今早股價平了新高價，市值9.56兆元也平了新高。

台積電營運展望樂觀，公司預期今年營收可望成長超過2成，國內外法人機構紛紛調高台積電今年與明年營運預估及目標價，並且有近10家給予400元以上目標價。

台積電上周四(16日)舉行線上法人說明會，公布第2季獲利創歷史新高，每股純益達4.66元，第3季營收可望季增9.3%，將創歷史新高。

台積電並預期，今年全年營收將成長超過2成，優於先前預估的成長14%至19%，將創歷史新高。此外，台積電調高資本支出到160億至170億元，較先前規劃的150億至160億美元提高10億美元。

法人看好台積電在先進製程5奈米及7奈米先強勁需求驅動下，營運前景樂觀，紛紛調高台積電今年與明年獲利預估，預期台積電今年每股純益將約18元，明年可望進一步挑戰20元。台積電目標價400元成為外資法人共識，惟股價漲多，今早股價平新高後，有部分獲利了結賣壓，但逢低承接力道不弱。

(時報資訊)