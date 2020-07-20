新冠疫情對日本出口的打擊超乎預期，日本六月出口和進口雙雙下跌，出口數據劣於市場預期。

日本政府周一公布新數據，六月出口較去年同期大減26.2%，此前路透調查的六月預期為下跌24.9%。五月則為下降28.3%。

六月的進口較去年同期減少14.4%，反映出日本國內需求疲軟，以及油價下跌，此前預估的中位數為減少16.8%。日本六月貿易逆差為2688億日圓(約合25.1億美元)，該貿易逆差數據更加深第二季經濟成長跌深的看法。

原先市場有部分樂觀認為經濟可能已經觸底，因全球主要國家開始重啟經濟，提振需求增加。但六月數據可能為經濟快速反彈的寄望者潑上冷水。

出口的下滑主因有對美國汽車出口的大減，加速整體跌勢。六月對美國出口下降46.6%，其中汽車出口更是下降63.3%，飛機發動機出口下跌56%，汽車零件出口下跌58.3%，加劇了對美出口跌勢。

日本六月對中國出口年減0.2%，主因為晶片製造機器和化學材料的下降，抵銷了有色金屬和汽車出口的增加。

日本六月對亞洲出口減少15.3%，對歐洲減少28.4%。

(時報資訊)