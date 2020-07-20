新冠疫情衝擊實體經濟，對製造業、零售業不利，相形之下，科技產業卻因為疫情加速全球數位轉型需求，帶動這波智慧化科技。

據統計，今年以來AI相關基金報酬率，統一全球智聯網AIoT基金及第一金全球AI人工智慧基金，復華全球物聯網科技基金等3檔的報酬率都超過2成，而新光全球AI新創產業基金今年報酬率也近2成，約18%。

新光全球AI新創產業基金經理人李淑蓉表示，疫情讓全球企業數位變革加速，隨5G陸續開台，科技股迎來8大新應用商機，包括A(AI人工智慧)、B(Big data大數據)、C(Cloud computing雲端運算)、D(Data center資料中心)、E(Entertainment影音娛樂)、F(Fintech金融科技)、G(Game遊戲)、H(Home宅經濟)等，透過上述技術創新，料將顛覆各行各業，數位轉型需求將持續帶旺全球科技類股，下半年繼續上演多頭行情。

上半年疫情爆發後，隨3月23日聯準會祭出無限量的QE政策後，充沛的市場資金，已為美股帶來戲劇性轉折，李淑蓉發現，主導金融市場走勢的科技巨頭公司，受惠於本波疫情及各國隔離政策，促使線上遊戲、購物、串流平台等宅經濟大發利市。

另外，遠端工作、大數據、通訊網路及資料中心需求大增，更引發半導體、網際網路、軟體等資訊科技類股逆勢反彈，顯示8大創新科技應用商機，下半年料將如火如荼開展。

李淑蓉認為，作為工業4.0重要推手的第五代行動通訊(5G)，將是驅動全球創新科技應用的新骨幹，透過5G來發展AIoT的新應用商機，也成為未來科技股必然的發展方向，從下半年開始，全球5G開始商轉，國內5G也陸續開台，代表新經濟的基礎建設逐漸完善，未來在5G的網路通信環境下，預計將會產生更多的新應用商機，從中可以發掘未來3至5年的主流產業。

李淑蓉表示，隨著5G的開展，全球科技巨頭正決戰5G主戰場，透過AI應用，呈現更多元發展，包括零售消費、家居生活、企業的智慧製造、遠距醫療與交通系統，都將逐步導入5G+AI，AI新創產業商機發展，都上看千億元以上的產值。

根據資策會產業情報研究所(MIC)預估，未來3年垂直領域AI新創，主要聚焦4大領域「醫療保健、零售與行銷、汽車、金融」；水平領域AI新創則聚焦在「生產力工具+AI」，將提供企業更多元的數位轉型工具，為營運帶來人力資源、流程管理及銷售服務轉型。

根據Deloitte研究，數據中心需要高階AI晶片，至於最入門的市場則是屬於物聯網的AI晶片，這一市場於2024年將有超過10億顆AI晶片的潛能，AI晶片未來將進入許多領域，其中最主要的四個領域分別是，行動領域、數據中心、汽車以及物聯網，看出AI成長前景仍相當值得期待。

(時報資訊)