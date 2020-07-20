1.世界(5347)：外資連續買超10日，近日本土法人跟進，支撐今早股價逆漲逾0.5%，企圖拿回5日線。

2.台積電(2330)：上周五外資轉買超9822張，另傳日政府邀赴日投資建廠，今早股價開高370元平前高，但隨後陷入低檔整理。

3.智崴(5263)：董事長歐陽志宏樂觀H2營收將勝H1，且季季走高，準備要迎來報復性訂單，今早放量大漲近7%，飛過季線。

4.聯傑(3094)：跟AI浪潮，搶進智慧門鎖，早盤上揚近2.5%。

5.辛耘(3583)：半導體設備需求旺，股價帶量續漲逾8.5%，再寫波段新高價。

6.迅杰(6243)：外資相挺，多頭不滅，晨盤續逆勢強攻逾近6%，衝上短波高點。

7.宏碁(2353)：年度發表會有亮點，三大法人17日擴大買超2萬張，早盤大漲逾7%、改寫前高。

8.旭品(3325)：外資17日轉買超2837張，早盤觸及漲停。

9.圓剛(2417)：外資17日轉賣超，早盤賣壓沉重、打入跌停。

10.生華科(6492)：納「富櫃200指數」成分股，晨盤開高震盪，拚守月線大關。

11.信昌化(4725)：台泥擬每股18元、溢價約23%收購，開盤跳空鎖漲停，委買張數高掛近12萬張排隊。

12.乙盛-KY(5243)：獲外資連三買，開盤跳漲4%，站上各短均線。

13.凌巨(8105)：Q3低階手機面板需求增溫，營運可望明顯反彈，晨盤彈升5%，躍上10元票面與半年線。

14.正文(4906)：Q3營收看俏，獲外資連二買，早盤逆揚4%，重登月線。

15.致茂(2360)：受惠特斯拉衝電動自駕車，外資上周五又站回買方，股價逆勢上揚，創2018年9月以來新高價，但調節賣壓尾隨現蹤。

16.巨路(6192)：在手訂單逾50億元，後市動能無虞，多方突破盤整區間向上，一度漲約3%。

17.鴻海(2317)：蘋果挺立訊，股價吃鱉，跌幅超過1%。

18.金像電(2368)：業績報佳音，H1每股純益上看2元、Q3守高檔，股價逆勢走高2%。

19.橙的(4554)：下半年TPMS接單樂觀，底部18元連3日有守，今早一度反彈5%。

(時報資訊)