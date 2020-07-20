疫情升溫，上周五國際原油期貨連2跌；世界衛生組織(WHO)上周表示，全球武漢肺炎新增病例在24小時內增加近26萬例，新增病例最多的國家分別為美國、巴西、印度及南非，也因確診人數上升影響，燃料需求恐遭進一步打擊。數據指出，第二波疫情爆發後全球燃料需求驟降30%，這讓美國鑽井公司即使連續第11周削減石油鑽井平台數量，投資人依然保持著擔憂態度。

然而分析師認為，今日與上周收盤價相差不大，主要是針對石油輸出國組織OPEC與俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC+，8月起縮小減產規模的決議，市場目前看來還是處於「感到放心」的狀態，因此倘若第二波疫情確實扭轉了需求成長趨勢，預期美國原油產量依然會因為低活動水準而持續下降；其中美國原油跌幅0.4%，倫敦原油跌幅0.53%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.16美元，報每桶40.59美元；8月熱燃油漲 美元，報每加侖 美元；8月RBOB汽油漲 美元，報每加侖 美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.23美元，報每桶43.14美元。(商品行情網)

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