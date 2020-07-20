弘光科大環台義以原住民豐年祭為主題。（陳淑娥攝）

弘光科大環台義煮請醫護人員用餐。（陳淑娥攝）

弘光科大國際餐旅青年學習社每年暑假辦環台義煮，無奈今年3至4月籌備時，因新冠肺炎疫情嚴峻，超過10加以上的單位顧慮到防疫問題直接回絕，但學生仍克服困難，改以豐年祭美食套餐方式力行防疫新生活，順利完成4場義煮散播愛。

環台義煮活動總召官祐弘表示，學期一開始便著手籌備義煮，試著到新的機構服務，沒想到遇上疫情，從南到北打電話給10家以上育幼院，很多單位顧慮到防疫問題直接回絕，強調「等疫情趨緩或明年再看看」，只有信望愛智能發展中心、大林教養院等往年服務過的單位一口答應，期待疫情解封活動來臨。

官祐弘指出，過去以辦桌方式舉辦，今年則用套餐呈現，這次主題是原住民豐年祭，由於豐年祭在每年七月下旬舉辦，學生提早把節慶氛圍搬進校園，表演節目安排原住民舞蹈，準備刺蔥、吉拿夫、竹筒飯、馬告蒜頭排骨湯等原民風味美食，讓育幼院童體驗豐年祭的歡樂。

第一場義煮對象為信望愛智能發展中心的院童，學生先帶院童玩遊戲，教導他們手做吊飾，一起跳原住民舞蹈，還大唱卡拉OK。官祐弘說，去年擔任義煮服務人員，今年變成籌畫活動，感受很不一樣，信望愛的院童超喜歡唱歌，所以特別安排K歌時間，看到他們放開心胸無憂慮的體驗豐年祭，讓他覺得這段時間的付出很充實、很值得。

馬來西亞僑生段欣怡指出，在馬國很少接觸到育幼院等單位，進入大學後有機會參與公益活動，發揮所學回饋社會，幫助需要幫助的人；另名馬國僑生黃澤鴻說，這是他第二次參加義煮活動，參加社團學到專業，還可以散播愛。

學務長閔宇經表示，義煮是國青社每年暑假重要的活動，運用所學回饋社會，從聯繫社福機構到設計菜單，一手包辦，今年雖然遇到疫情，學生還是努力的籌畫，這次更額外安排一天「感謝醫護餐會」，邀請醫護人員到校來品嘗原住民美食，體驗豐年祭氣氛，並於上星期完成桃園國際兒童村、嘉義大林教養院義煮活動。

(中時 )