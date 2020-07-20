南投埔里鎮一家民宿，前天被發現廁所裝針孔攝影機偷拍，被害女子馬上報警，嫌疑人民宿少東，東窗事發後向警方自首，昨晚也在臉書發道歉文，希望針對他一人，不要針對民宿；這名少東今晨發4點再發出聲明強調，他是趁父母不在一時起念而為，僅他一人犯案，家人都不知情，但po文一出仍遭網友圍剿。

南投民宿偷拍案，涉嫌少東今晨再度發道歉文：「一人所為，與民宿無關」，仍遭網友砲轟。（圖／翻攝自當事人臉書）

被害女子日前到案發民宿拍照，竟在廁所發現針孔攝影機，當下報警，嫌疑人馬上自首道歉，民宿業者也道歉，並全額退款。但被害人認為，不知道有多少人受害了，希望以後要去拍照的人多注意，因為經過偷拍事件，對大家打擊很大，行程都亂了！精神和金錢損失部分一定會求償，目前還是以提告為主。

涉及偷拍的民宿少東，昨晚發出道歉文表示，被發現後第一時間就自首，自己感到後悔，對被害人感到抱歉，因為造成無法彌補的傷害。他也強調是個人行為，與民宿無關，希望只針對他本人，該受的懲處他絕不逃避，請貴手，不要攻擊民宿！

該少東昨晚po文道歉仍無法平息眾怒，今晨再度PO懺悔文指稱，當天趁父母不在家一時起念，把攝影機裝設在廁所的除臭盒裡，除了戶外公廁，絕對沒有裝設其他地方，僅其1人犯案，家人都不知情，也對曾經來過所有人說對不起，造成你們不信任深感抱歉。

但網友依然不領情的砲轟：「好噁心」、「聽你在屁」、「到底怎麼樣會有一個這麼不好的臨時起意...」、「不太可能是臨時起意偷拍的，勸嫌犯不要再隱瞞，老實交待到底拍多久，受害者有少人，這樣才是處理事情的方式。」有被害人則回應「我跟兩位Model都被你偷拍了，要求精神賠償3萬元」。

(中時新聞網)