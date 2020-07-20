民眾搶買的中衛口罩終於少量進貨了！Yahoo奇摩購物中心今天早上11點開賣中衛口罩天空藍一種顏色，以及台灣製的匠心、摩戴舒醫用口罩。另外，今天萊潔也宣布開賣「薰衣紫」醫用口罩，寶雅、大樹、丁丁、佑全等通路販售。各大通路的販售詳情《中時電子報》為您整理如下。

●Yahoo奇摩購物中心

今（20日）早上11點開賣中衛醫療口罩，僅天空藍一個顏色，一盒50片售價300元，以及匠心三層醫療口罩成人、婦幼兩款可以選擇，每人限購1盒，售價250元；摩戴舒鑽石型成人醫用口罩50片一盒，售價509元。另外也有艾可兒醫用口罩，婦幼立體型，花色有長頸鹿、恐龍、海洋三種，採隨機出貨，每盒50片裝，售價850元。

●大樹藥局

今天（20日）起，萊潔醫用口罩將陸續於全省門市上市，詳情請依店家公告為準。

萊潔也在臉書官網宣布，絕美的「薰衣紫」口罩將於20日起，陸續在寶雅、大樹、丁丁、佑全、札幌藥妝和維康藥局等通路販售，詳情依各店家為主。

●蝦皮購物

每天的下午5點將開賣台灣製醫用口罩，詳細的款式、品牌和價格，依網站公告為準。

●PChome 24h購物

7月17日到7月20日開賣綠色的美德醫用口罩，週拋型每盒20片裝，2入1組，售價598元。

(中時新聞網)