Naick & Kim的影片中，可看到砂石車貼近超車。（截自YouTube《Naick & Kim》頻道）

在影片17:37左右，可看見砂石車緊跟在車旁逼車，相當危險。

比利時網紅情侶Naick & Kim來台遊玩，在中橫前往日月潭路段上，遭遇大型砂石車惡劣逼車，驚呼「車頭都要貼到保險桿！」，影片曝光引發網友議論，但集集分局副分局長陳志文受訪時竟表示「可能外國人對台灣民情不了解」，遭網友罵爆，集集分局臉書粉專2度貼文解釋也無法平息眾怒，2度刪文。

比利時情侶Naick & Kim自2019年起環遊世界同時當起Youtuber，因新冠肺炎疫期而滯留台灣4個月。13日他們發出的影片中，紀錄他們開車到南投魚池鄉時，遇到一台砂石車逼車，影片可見砂石車緊緊跟在後，嚇得這對情侶大罵：「他的車頭都要貼到我的保險桿了，我明明也沒有超速啊？」、「這樣開車也太不顧安全了吧！」。

南投縣集集分局獲知消息後，以集集分局官方帳號留言致意，表示執法決心，並獲得該對外國情侶善意回應。

然而集集分局副分局長陳志文，接受《蘋果新聞網》訪問時卻說，外國人對台灣民情比較不了解，他看影片覺得沒有所謂惡意逼車，砂石車應該為了超車，才會讓這對外國情侶感到好像離得很近，「基本上是沒有（構成危險駕駛）」。

陳志文說法讓網友氣炸，留言灌爆集集分局臉書粉專。該粉專疑似因不堪網友洗板幹譙，而將貼文刪除，但網友持續在其他貼文下方留言抨擊，集集分局則在深夜再次PO文說：「針對砂石車或是任何車輛，有超速及惡意逼車違規行為，一律加強取締告發，絕對無差別待遇，以提供用路人一個駕駛安全的環境！集集分局在此感謝各位指教，謝謝！」並表示該分局上半年就已取締砂石車違規271件，會持續執行交通大執法。不過，這則貼文在網友的持續抨擊下，目前也已下架看不到。

另有網友在臉書社團《台灣機車路權促進會》發文：「原來逼車行為是台灣民情 真丟臉」、「如果逼警車可以貼這則說這就是你們同事說的台灣民情阿~很正常不是?」、「看來該開始刷警車卡了！」、「身為台灣人的我都不知道逼車是台灣民情欸，以後遇到警車都要近距離刷卡了嗎？」；

「沒說錯啊，台灣民情就是其他用路人的命都不是命，出事就是自己找死」、「小小一個分局哪敢去動砂石車業者啊，不要命了喔？」、「讚喔～滿滿的台灣民情，逼起來逼起來，你儂我儂」。

(中時新聞網)