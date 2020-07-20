由體育署發行400萬份「動滋券」，今(20日)起正式開跑，教育部表示，20日零時起，開放民眾單、雙號分流上網登記至26日止，針對動滋券的用法，體育署也說明，可使用於運動場館、觀賞運動賽事、購買運動用品，還有買運彩和電競裝備，並將於7月28日下午公開抽籤結果。

日前政府推出振興三倍券後，教育部體育署也提撥20億，將發放共400萬份的500元動滋券，以達到振興體育產業為目標。民眾在7月20日至7月26日依照身分證或居留證末碼分流，上網填寫基本資料先行登記後，將在7月28下午3點公開抽籤結果，抽中者將以簡訊或email通知得獎，同時開放上網查詢，被抽中者從8月1日起即可使用動滋券。

除了購買運動賽事和運動用品外，同時只要是符合運動產業發展條例，第四條涵蓋的運動事業，包含電子競技和運動博弈業，民眾都能用動滋券，也就是包括買電競裝備包含螢幕主機等，或是買運動彩券都能使用。

動滋券可購買運彩和電競裝備，圖為詹詠然在運動產業博覽會的台灣運彩攤位與民眾玩遊戲送獎品。(台灣運彩提供)

(中時新聞網)