總統蔡英文連任後，誰是後蔡英文時代的接班人？資深媒體人唐湘龍觀察近來政壇發展，直言民進黨開始在押寶了，桃園市長鄭文燦很可能是民進黨的下任接班人選。

行政院長蘇貞昌日前痛批近期全台治安事件頻傳，要求警察局長須對治安成敗扛責，警政署隨即火速呈報內政部拔除台南警局長周幼偉及高雄警局長李永癸等2名直轄市警局長，創下警政史上首例，震撼警界。

此一風波隨即在地方引發強烈反彈，連民進黨台南市部分議員都無法接受這項調動，痛批蘇貞昌「做皇帝」，指此事明顯標準不一，單純幾件個案就換局長，讓人問號連連，其他各都也都有類似案件，為何獨換台南、高雄的局長？

唐湘龍在網路政論節目《正經龍鳳配》上表示，蘇貞昌拔掉台南和高雄市警察局長，許多人的解讀都不是治安，而是蘇貞昌在押寶鄭文燦。在後蔡英文時代，民進黨現在都開始押寶鄭文燦了，如果他是從事政治活動的人，他也會押寶鄭文燦。從鄭文燦母親的喪禮的「冠蓋雲集」，就可看出鄭文燦在民進黨內的地位。

據《中國時報》報導，新任的台南市警察局長詹永茂，警大47期，雲林人，從警生涯都在北部，雖非刑事出身，但幾任外勤主官任內，緝毒、肅槍績效名列前茅，他身段軟、人緣好，圓融個性深受桃園市長鄭文燦器重，更有新潮流派系相挺，且他的警大同學洪恒珠，夫婿正是總統府祕書長蘇嘉全，幾層關係加上自身努力，以至平步青雲，不到1個月就直衝直轄市局長，未來前途可期。

(中時新聞網)