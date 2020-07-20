日本人相信吃鰻魚補體力的「土用丑之日」，今年時間落在在7/21日與8/2日兩天，與日本百年鰻魚名店田舍庵的小倉屋舉辦「盛夏鰻魚祭」活動，不僅推出新品「鰻牛重」，並結合『3大期間限定超值優惠活動』搶夏日餐飲商機。

「盛夏鰻魚祭」活動時間自7/21日起至8/2日，小倉屋推出的3大限定超值優惠活動為：

1.7月21日、8月2日土用丑之日2天「鰻牛重」外帶定食便當買一送一（當日限量100份/每人限購一份）

2.在店內享用『鰻牛重』，蒲燒鰻增量25%。

3. 使用振興券滿1000元，加碼贈送100元餐點抵用券，每單筆消費最多贈送300元餐點抵用券(次回使用)

「鰻牛重」標榜是鰻魚、牛肉與鮭魚卵華麗組合，以小倉屋獨特的『鰻入火』全程直火燒烤，小火長時間讓鰻魚大量吃火的技法，讓鰻魚烤到外表酥脆內部蓬鬆，燒烤過程中分3次反覆淋上由百年丸莊醬油基底的小倉屋特製蒲燒醬醬汁。

牛肉選擇最適合薄片形式料理的『後腹肉』，有豐富油脂及細緻油花分布，以特調醬油及日本本味霖慢火燉煮，佐洋蔥帶出牛肉的甘味層次；而日籍料理長指名添加來自日本宮城縣的『醬漬鮭魚卵』的爆漿鮮甜海味，更是與鰻魚牛肉的神搭配。最後鋪上蛋絲及撒上蔥花，盛放於日本特別的盒型容器『重』。

小倉屋每天都在使用台灣國內優質的養殖業者嚴選入池餵養的高品質鰻魚，且品種為日本鰻(日本原生種)。最終目標是希望能夠養殖出如同天然鰻般的口感與美味！『小倉屋』源自知名日本百年鰻魚名店田舍庵海外首家在台鰻魚店，在日本田舍庵有天然鰻料理，天然鰻是鰻魚中最高的級別，入店的鰻魚測試就是以天然鰻的規格進行要求，且須經過以田舍庵百年鰻魚飯精隨標準的7大測試，所有的測試需達6顆星以上才可以入店成為鎮店食材。田舍庵會長緒方弘先生表示：在日本田舍庵有天然鰻料理，天然鰻是鰻魚中最高的級別，入店的鰻魚測試就是以天然鰻的規格進行要求，一年可能僅有一次可以達到天然鰻等級的10顆星，但達成6顆星以上已經是「用心栽培」屬於難得的好鰻。

鰻魚品質好不好，可參考測試的7步驟：

1-鰻魚有其原始的味道、2-魚肉適度柔軟、3-魚肉含脂高、4-皮薄且柔軟、5-沒有泥濘味、6-沒有發霉的氣味、7-沒有不良飼料的氣味。

(工商 )