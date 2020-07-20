自2019年初新冠肺炎疫情爆發以來，世界衛生組織（WHO）的爭議行為不斷，時常受到各國與民眾的質疑。而南韓中央疾病防治中心在日前（18日）道歉，坦承當初是太相信WHO才沒有跟民眾積極宣傳戴口罩，結果導致全國疫情爆發。

根據韓國媒體《Money Today》（머니투데이）報導中指出，南韓中央疾病防治中心的副部長權俊旭（권준욱），在日前（18日）的例行疫情簡報會議上，他對在南韓爆發疫情初期所下的決定而道歉，他對媒體表示：「在新冠肺炎爆發初期，並未完全了解新冠病毒，甚至在是否佩戴口罩的部分，僅聽信世界衛生組織與其他國家的建議，我在這裡向大家道歉。」

在新冠肺炎爆發初期，世界衛生組織並不建議民眾在出入公共場所時配戴口罩，南韓中央疾病防治中心甚至也僅建議患者、照護患者的家屬與醫護人員需要配戴口罩，其他民眾並不需要。在報導中甚至指出，在今年3月初的南韓疫情簡報會議中，權俊旭甚至表示，「專家說，只有咳嗽的人才需要戴口罩來防止病毒飛沫傳染。一般民眾僅需要保持好社交距離、勤洗手，沒有配戴口罩的必要。」

但南韓自7月17日才證明，配戴口罩的確能有效地防止病毒的傳播與感染，南韓政府到目前為止，每日都對民眾宣傳配戴口罩的重要性，以及宣導口罩的正確配戴方式，他們甚至警告，「如果不配戴口罩，感染病毒的機會將是原來的5倍。」截至目前為止，南韓已確診13745人，已有295人死亡。

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(中時新聞網)