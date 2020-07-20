大聯盟今年可能兩個聯盟的賽揚獎得主都出現在同一城市嗎？去年美聯MVP卓奧特(Mike Trout)、國聯MVP貝林傑(Cody Bellinger)都是洛杉磯球隊，前者是天使，後者道奇。史上還未出現過同年兩位賽揚獎得主來自同個城市的紀錄。

紐約洋基投手寇爾(Gerrit Cole)、大都會投手狄葛朗(Jacob deGrom)都有能力得獎，狄葛朗已經連拿兩座(2018, 2019)而且是史上最少勝投的賽揚獎得主(10勝、11勝)。寇爾去年差點獲獎，以些微差距敗給太空人投手韋藍德(Justin Verlander)。

大聯盟官網分析，前一次差點達成是在2011年洛杉磯，道奇左投柯蕭(Clayton Kershaw)勇奪國聯賽揚獎，天使投手韋佛(Jered Weaver)也投出生涯年。可惜老虎投手韋藍德該年所向無敵(24勝5敗)，一口吞下投手3冠王、美聯賽揚獎、美聯MVP。

1974年也是洛杉磯的一次機會，道奇馬歇爾(Mike Marshall)以牛棚投手身分拿下國聯賽揚獎，天使投手萊恩(Nolan Ryan)繳出投球局數300+、奪三振300+、自責分率2.89但還是擦身賽揚獎。三振王萊恩是史上名氣最大而沒拿過賽揚獎的投手。今年例行賽只有60場，看看紐約是否能搶在洛杉磯之前達成這個紀錄。

(中時新聞網)