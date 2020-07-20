安克(4188)自行研發上市的智慧影像醫材--安克呼止偵，與美國史丹佛睡眠中心的國際臨床合作案，已於上週順利完成首名受測者收案，同時也獲得2020亞太區產品創新獎。

安克生醫李伊俐副董事長表示，安克生醫與史丹佛睡眠中心展開為期2年的國際合作案，將收案逾200人，並以西方人種為主要收案對象，盼將臨床經驗擴及全球各不同人種，強化國際推廣。疫情期間，安克生醫多次以視訊方式進行教學，雙方維持密切溝通，也順利於上週正式完成首例受測者收案，期盼於2021年底完成，並由計畫主持人發表論文於國際知名醫學期刊。

全球睡眠中心床位往往僧多粥少，民眾想接受睡眠檢查，常須花上3~6個月排隊，安克呼止偵能在完全清醒狀態下，10分鐘完成呼吸中止症檢測，讓檢查更為方便迅速，其創新與獨特性，獲全球知名顧問公司Frost & Sullivan頒發2020亞太區「產品創新獎(New Product Innovation award)」，肯定該醫材符合市場創新與客戶需求，這也是安克生醫繼2016年、以「安克甲狀偵R」獲得「產品創新獎」之後，再一旗下智慧醫材獲獎。

安克呼止偵已獲台灣、美國、歐盟上市許可，為擴大產品應用，創造更大市場價值，正持續和歐美醫療團隊，進行上市後臨床研究合作，擴大臨床上的使用經驗與價值，其中合作對象之一為全球三大睡眠中心：美國史丹佛睡眠中心。

(時報資訊)