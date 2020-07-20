美國佛羅里達州在周日新報1.2萬名新冠病例，該州目前為美國重災區，已連續五日新增數超過萬名。儘管如此，美國總統川普仍宣稱，此將會受到控制。

德州在周日新報7300名新冠病例，此前的五天每日新增萬名。新冠病毒至今已多走美國14名人命，佛州、加州、德州和南部西部州皆列為嚴重災區。儘管如此，川普在周日福斯新聞中重申，病毒終將會消失。川普行政團隊正在推動未來數周重啟學校，並拒絕聯邦政府在公開場合戴口罩的命令。

美國疾病控制合預防中心(CDC)專家宣稱，今年秋天和冬天的病例和死亡數將激增，所有疾病中心使用的20種預測模式都顯示，在未來數周會增加死亡人數。

今年七月美國至少有14個州新暴破紀錄的每日新增數，包括阿拉巴馬州、臨近矽谷的亞利桑那州、喬治亞州、佛州、北卡州、內華達州和德州。

白宮衛生專家佛奇警告，如果不採取阻止病毒擴散的正確步驟的話，美國每日新增數將很快突破10萬人。目前美國每日新增約6萬人，在上周四曾出現破紀錄的7.7萬人。

(時報資訊)