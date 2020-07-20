少女們最愛的下午茶選擇—鬆餅，有的輕柔蓬鬆、吃起來如雲朵般綿密，有的口感扎實、在嘴裡咀嚼後香氣四溢，重點是可甜可鹹的多元搭配，讓口味更為豐富多變。不過，其實我們這次不介紹鬆餅，而是鬆餅屋裡的主餐。

無毒鮮蝦白醬燉飯。(圖／杏桃鬆餅屋提供)

來自東京裏原宿貓街的鬆餅品牌，以經典厚鬆餅為主打，今年夏天趁著更換菜單，不只推出新口味鬆餅，更佛心地重新調降價格，而且還破天荒推出主餐系列。首推的「青醬鮮蝦焗烤筆管麵」，是以筆管麵搭配Q彈鮮蝦與濃厚青醬，再撒上起司放進烤箱焗烤，燙口噴香。另一道「無毒鮮蝦白醬燉飯」是以海鮮巧達白醬為基底，搭配綜合蔬菜與無毒蝦，兼具健康與美味。

和風雞肉豆腐漢堡排。(圖／杏桃鬆餅屋提供)

另外，因為位於大江購物中心的分店在近日內重新開幕，特別設計只有大江店才吃得到的主餐「和風雞肉豆腐漢堡排」及「白醬燉蔬菜」。其中和風雞肉豆腐漢堡排是用雞腿肉與木棉豆腐特製的漢堡排，香煎再烤製完成，搭配風味酸甜的桔醋醬帶來清爽口感，而主餐也包含口感Q彈的越光米飯、沙拉、每日湯品等，清爽又飽足感十足。

安格斯骰子牛。(圖／屋莎鬆餅屋提供)

而標榜藍帶級「雲の鬆餅」的鬆餅屋，最近也針對鹹食主餐推出新菜單，嫩煎骰子肉系列包括「多蜜香草骰子雞」、「伊比利骰子豬肋條」、「安格斯骰子牛」，想要吸引肉肉控上門。還有多款海鮮義大利麵，麵條選用100%杜蘭小麥，高科技低溫製麵，保留天然麥香與順滑口感，搭配大蝦、蛤蜊及魷魚等海鮮，鮮美Q彈好順口。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)