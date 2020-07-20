日本人氣男星三浦春馬18日疑似在東京自宅輕生，享年30歲，引起外界譁然和不捨。事隔一天，吳慷仁在臉書剖白藝人背後的高壓，獻給「演藝圈遠方的朋友」，被視為悼念三浦春馬。

吳慷仁提到，藝人面對鏡頭的笑容，背後的真實心情很難被理解，「因為表演是我們的工作，不能把負面與不好的一面帶給觀眾看見，既對不起期待你帶來更棒作品的粉絲，也對不起努力幫你經營的經紀團隊，更對不起因為你良好的形象找你代言的廠商。」

吳慷仁感嘆：「日子久了，回到家中依舊一個人面對著自以為還算堅強的內心，俗不知多少早已千瘡百孔，需要在乎的人擁抱，需要朋友拉一把，需要自己和自己對話...也許，真的覺得只是也許，我們才能扛著所謂不同的壓力繼續下去...」

吳慷仁無奈地揭露藝人不為人知的一面，讓不少網友內心油起一陣心酸，紛紛留言：「三浦春馬的不幸，希望別發生在台灣」、「我們無法得知一個看似溫柔陽光的人，背後到底有多痛苦」、「不捨，《戀空》就喜歡他，太可惜了……」。

三浦春馬向來敬業認真，笑容燦爛陽光，如今傳出疑似輕生，讓粉絲想找出他為何驟逝，原因則眾說紛紜。其中一說指出三浦受不了輿論壓力而走上絕路。《體育日本》報導則提出不同看法，指出三浦友人不認為三浦是因為網路霸凌才選擇輕生，並形容三浦從2年前開始飲酒量劇增，「（三浦）變得自暴自棄，開始跟平時不同，會把自己喝醉。我感覺他有點異常，但我什麼也無法改變」。三浦的周遭人士也透露，三浦曾在20歲時提過「不想當演員了」，並形容三浦的個性會為了工作燃燒自我，十分消耗身心靈，而精神層面卻不夠健強，有可能因此承受不住。

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(中時新聞網)