國民黨在2020總統大選、高雄市長罷免案連吞2敗，讓國民黨壓力倍增，黨內改革目前集中在兩岸論述討論，探討關於制度改革層面卻沒有太多著墨。國民黨台北市議員王鴻薇直言，國民黨中常委席次應該減肥，現行制度只是選舉到淪為換票聯盟，反觀民進黨派系共治，中常委都有民意基礎。

王鴻薇20日在臉書發文表示，民進黨全代會結束，不出所料，中執委和中常委人選展現了各派系的運作，說民進黨是派系共治並不為過。「民進黨因為權力分贓，在黨的組織中完全體現派系的實力」。

她認為，雖然國民黨正在運行改革，中央委員和中常委的結構常遭外界詬病，但始終如故。舉例來說，民進黨現在是執政黨，民進黨中常委僅10席，反觀國民黨有39席，幾乎是4倍的人數，她坦言，國民黨中央委員會中常委應該趕快減肥。

她也提到，民進黨中執委不過30席，但已淪在野的國民黨，中央委員高達210席（候補還有105席）。可笑的是，民進黨的直轄市長是當然中常委，縣市長是當然中執委，而國民黨並無此制度，還要主席去邀直轄市長擔任指定中常委，而直轄市長竟然還可以決定接受或拒絕。

王鴻薇說，民進黨的中執委和中常委完全體現派系實力，這使得選出來的中執委和中常委都有權力基礎，而其主張和論述因為必須反應派系的意志。反觀國民黨中央委員和中常委人數雖多，但「除了選舉的時候有換票大聯盟，但在主張及論述根本沒有派系實力基礎」，最後變成黨中央權力一把抓，中常委等也只淪為陪襯角色。其結果是黨中央強而黨強，黨中央弱而黨弱。她呼籲，國民黨正在做黨的再造和改革，但別忘了組織改造也很重要。

(中時新聞網)