香港第三波新冠肺炎疫情持續惡化，單計8小時就有108例確診！香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君19日表示，有關確診數字是由18日下午4時至凌晨12時計算，引發各界關注。對此，中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌直言，若每日確診個案都破百，公立醫院會在一周內爆滿。

香港確診新冠肺炎案例爆增，至今累計個案1886例確診。據《東網》，許樹昌今天在電台節目表示，香港新增破百例確診，就是專家擔心個案以幾何式急增的情況。他說疫情現在相當險峻，預料今天新增個案達三位數的機會都高，未來幾天確診個案也仍會持續增加，若每日確診個案皆破百，公立醫院會在一周內爆滿。

許樹昌也提及，市民恐因「抗疫疲勞」致防疫意識鬆懈！他希望抗疫措施嚴謹後，一周內可看到新確診個案數字降低。他也表示，規定市民在所有室內公共場所戴口罩是重要措施，及早採取嚴謹措施，到疫情放緩時再逐步放寬。

(中時新聞網)