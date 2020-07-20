就算事實都擺在眼前了，金塊到現在還不肯坦承蓋瑞哈里斯、克雷格兩名球員中鏢！《ESPN》記者楊恩米蘇克20日報導，哈里斯、克雷格兩名金塊球員已經抵達奧蘭多「隔離泡泡」，且開始進行兩天隔離，就等檢測結果出爐才可正式歸隊訓練。

先前金塊爆出兩名球隊人員感染新冠肺炎，造成他們緊急關閉訓練場館，隨後前往奧蘭多隔離區域報到，蓋瑞哈里斯與克雷格就被發現並未隨隊，可是金塊總教練麥克馬龍拒絕透露兩人真實情況，但在外界看來，兩人根本就是確診病例。

畢竟金塊先前最需擔憂的感染事件，還是在祖國塞爾維亞感染新冠病毒的當家球星約基奇，幸好約基奇已在上周順利返美報到，目前也開始投入球隊訓練，只是整個人暴瘦一圈的他，整體狀態有待觀察，也將影響金塊在復賽後的戰績好壞。

金塊將於23日迎來復賽前的首場熱身賽，對手將是損兵折將的巫師，麥克馬龍不想提前評估蓋瑞哈里斯、克雷格兩人能否來得及上場，僅強調他們的輪替陣容勢必出現相當有創意的變化。金塊本季拿下43勝22敗，暫時排在西區第3位置。

(中時 )