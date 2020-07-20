教育部體育署將發行400萬份500元的「動滋券」，可用於運動場館、觀賞運動賽事以及購買運動用品。教育部表示，將開放民眾單、雙號分流上網登記至26日止。不過今(20)日一早7點，動滋券登記網站根本進不去，讓網友哀嚎「愛的魔力轉圈圈還要轉多久！」

動滋券登記網站從一早7點開始卡卡，引起民怨。(圖動滋券登記網)

教育部表示，20日零時起將開放民眾上網登記，不過有網友今早7點進行實測，依然呈現無法顯示網頁。教育部為了讓申請流程正常進行，除了身分證分流，體育署還租用30台主機，上周進行壓力測試，但正式上路伺服器依然無法負荷。體育屬也表示，目前正在緊急連絡廠商搶修中。

教育部的臉書也被不少網友灌爆，「網頁卡死了，有這麼多人搶著運動？」、「完全無法進入登記」、「原來不是只有我的卡住而已」、「根本無法打開。」、「網站完全卡住了進不去，完全是失敗的流程！非常糟糕...」、「看來用app註冊比較不塞」、「搞不懂幹嘛四種券不一次登記就好，嫌大家吃飽太閒嗎？」

不過也有網友認為，「反正用抽的，不是先搶先贏」、「晚點再去好嗎，當個聰明的領券人」、「登記而已，又不是填就有，不用搶！」體育署也再次強調，動滋券將在7月28日下午三點進行公開抽籤，中籤結果以簡訊和email通知，也可上網查詢。

(中時新聞網)