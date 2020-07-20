人民幣兌美元中間價20日報6.9928元，較上個交易日（17日）報7.0043元，上漲115個基點，漲幅0.16％。

截至20日上午10點14分，人民幣兌美元報6.9990元，較上個交易日收報7.0002元，升12個基點，漲幅0.02％。離岸人民幣報6.9984元，下跌56個基點，跌幅0.08％。

(工商 )

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