大陸AI晶片研發商寒武紀20日正式登陸科創板，成為「AI晶片第一股」。20日甫開盤，寒武紀漲288.26％，每股報價人民幣（下同）250元。截至上午10點10分，寒武紀報230元，漲幅263.39％。

中新社報導，資料顯示，寒武紀此次發行價格最終確定每股64.39元；發行後總股本為40,010萬股，其中20日上市交易的為3,110.48萬股。

公開資料顯示，寒武紀科技是一家AI晶片研發商，成立於2016年3月，寒武紀CEO、創始人為陳天石。寒武紀前身是中科院計算所2008年組建的「探索處理器架構與人工智慧的交叉領域10人學術團隊」。

根據招股書，寒武紀此次發行募資總額為25.82億元，將用於新一代雲端訓練晶片及系統專案等。財務資料方面，2017年至2019年，寒武紀營業收入分別為784.33萬元、11,702.52萬元和44,393.85萬元，2018年度和2019年度較前年增幅分別為1,392.05％、279.35％。不過營業收入和淨利潤未成正比，2017至2019年分別虧損38,070.04萬元、4,104.65萬元和117,912.53萬元，虧損主要系受到股份支付等非經常性損益項目及研發費用的影響。

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