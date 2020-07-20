交通部日前有意爭取開放大陸6城市貨運航線，但至今毫無進展。交通部長林佳龍說，一切以指揮中心的決定為依據，在貨運方面既有航線也帶來很好效益。

林佳龍說，至於進一步擴大部分，交通部民航局會同航空公司都有在做評估，但決策還是以防疫優先，配合指揮中心決定。

(中時 )