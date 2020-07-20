新冠肺炎疫情衝擊全球經濟以來，美股從2月歷史高點急崩，終結長達10年牛市，但在美國聯準會(Fed)從3月以來不斷祭出救市措施，並在該月底與美國財政部聯手，推出刺激經濟政策，讓美股大幅反彈，代表科技股的那斯達克指數更是在近月屢創歷史新高。不過，華爾街大多頭卻警告，美國二次疫情、與北京當局的緊張關係，恐怕會讓美股出現20~30%修正。

據CNBC報導，Yardeni Research總裁兼首席投資策略師Ed Yardeni表示，美國似乎沒有像在亞洲和歐洲的某些地區那樣，通過保持經濟活動還有社交距離來降低再次爆發疫情的可能。

Fed無上限量化寬鬆(QE)，不僅購買美國公債，還啟動初級、次級市場企業融資機制(PMCCF、SMCCF)購買公司債、不動產抵押證券(MBS)，並在5月中旬推出主街計畫，協助中小型企業度過難關，美股快速從3月23日低點大幅反彈，但資金行情所推升的動力也不斷讓市場擔有有大幅修正的風險。不過，美股近期也進入高檔震盪區間，尤其以先前漲勢超越其他類股的那斯達克指數出現部分個股回檔的跡象。

Ed Yardeni表示，當然不是要與Fed對作，美國部份經濟指標，包括零售銷售數據，都顯示美國經濟正在復甦，但從失業率來看，美國經濟仍是相當脆弱，加上華府與北京之間的紛爭，讓整體情勢更加複雜，Ed Yardeni警告，若這2件事情都失控，將導致美股出現20~30%修正。Ed Yardeni建議投資人，應該把目光擺在疫情受到控制的部分海外市場，例如大陸等地。

(中時新聞網)