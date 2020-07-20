大陸南方暴雨不斷，各地災情頻傳，有專家就說，長江流域即將進入「七下八上」的防汛關鍵期，預計此波洪水退去後，三峽水庫又會迎來新一輪洪水。不過，有網友則是爆料，位於合肥高新區的柏堰湖大壩日前洩水，大量魚群跳出水面，吸引大批市民目光，不斷湧入現場，但有很多人竟都帶著漁網、水桶等捕魚工具。

大陸應急管理部19日發布未來3日自然災害綜合風險預警提示，預計20日至22日，南方雨勢減弱，淮河流域將有暴雨，部分中小河流可能發生較大洪水。另外，長江支流、洞庭湖、鄱陽湖及太湖仍將維持高水位，湖北、湖南、江西、安徽、江蘇等地內澇風險持續，需進一步加強防範堤防險情。

綜合陸媒報導，安徽省會合肥市，自上周五（17日）晚上8時至上周六（18日）下午3時，單日降雨量突破當地記錄，市區部分地區降雨超過100毫米。有網友則是爆料，安徽，合肥高新區的柏堰湖大壩18日洩洪，大量魚跳出水面，引起市民圍觀，期間更有人不顧危險，湧入柏堰湖濕地公園捕魚。

另外，據大陸官媒《新華社》報導，陳桂亞指出，三峽工程是長江防汛體系中的骨幹工程，地位重要、效益巨大，但三峽工程並不能「包打天下」，今年長江防汛緊張主要是長江流域，尤其是中下游降水多導致的。

(中時新聞網)