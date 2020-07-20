335萬張農遊券已在昨天抽出中籤民眾，中獎機率高達96%。其中農遊券「跨區使用」的限制最為人詬病，讓民眾無法在居住地消費，卻有網友找出破解辦法「填假的啦」，居住地亂填也照樣能中籤，可以就近消費，讓規定形同虛設。

農委會推出的農遊券每張250元，可用在休閒農場門票、漁港、市集、森林遊樂區、農會超商及農業體驗，限一次使用完畢，必須「跨鄉鎮市區」使用，以填寫的居住地為準。讓民眾抱怨自己的居住地附近就有很多可消費的地方，不想為了250元大老遠跑到外縣市去買，浪費油錢。也有人說，他連同家人的一次申請3份，但大家都住不同鄉鎮市，怎麼集中使用農遊券？

對此，有中籤網友揭露，居住地「填假的啦」就好根本不重要「我隨便填填，你去查我住哪裡嗎？」還有人說，「最近都住朋友家，居住地就填朋友家囉」，讓大家懂了這條規定根本是多餘的，沒有用處。

(中時新聞網)