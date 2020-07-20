憂供應不足，上周五馬來西亞棕櫚油收高；因出口國印尼、馬來西亞的大雨引起山洪，且傳出有傷亡的消息，因此市場擔憂供給量可能不足，而需求大國中國的洪災更是影響需求量，再加上豆油價格走強，進而支撐馬來西亞棕櫚油價格上漲，創下逾三年單周最高漲幅。

終場10月交割的棕櫚油收高3.7％，報每噸2,614馬幣（613.33美元）；大連期交所豆油上漲2.8％，棕櫚油上漲2.4％；芝加哥期交所豆油價格上漲1.4％。(商品行情網)

(時報資訊)