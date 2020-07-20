政府力推5G網路基礎建設國產化，計畫訂下「推動5G發展計畫」四年方案，其中規畫電信業者自2023年起至2024年，每年網路設備採購有4成來自國內網通廠商，屆時台灣網通廠勢必將直接受惠，正文(4906)今一度大漲逾6.5%，股價最高達25元，站上5日線。

5G在台灣正式上路，政府擬定「推動5G發展計畫」四年方案，當中規畫電信業者自2023年~2024年，每年網路設備採購將會四成來自國內網通廠商，目前待行政院拍板，該計畫一旦拍板定案，國內網通設備廠將可直接受惠，包括小型基地台概念股正文、明泰(3380)、中磊(5388)、啟碁(3596)以及天線廠譁裕(3419)等。

5G具有高傳輸、低延遲、大頻寬的特性，但因為高頻特性，所以穿透性較差，故在大型基地台佈建之外，小型基地台的補強更顯重要，台灣網通業在小型基地台技術成熟，已經累計3G、4G LTE等技術，未來若「推動5G發展計畫」上路，對業績將會有實質貢獻。

正文先前因美中貿易戰而遷廠至越南廠，目前產線加到7條線，現階段越南廠大概估總產能30%，若7條線滿載則可以上看50%，初估越南最多可以擴到10條；未來不排除繼續擴產、台灣也會持續擴產。

正文主要受惠於受貿易戰轉單效應的歐美客戶接單增加，預期此為長期結構性的改變，全球產業鏈變動會很大，客戶端目前是要求加速建造大陸以外的產能。

自三月開始因歐美國家疫情擴大，需求端開始受影響，另外，還有交通物流運輸問題，但網通廠與部分電子業第二季管收表現比預期好，主因在疫情衝擊下遠距教學、在家上班等的需求提升，加上6月有新客戶出貨，法人預估，正文第二季營收有機會為今年全年高點。

另外，正文因應子公司正基科技將在10月登錄興櫃所需，經董事會通過以每股52元釋股正基2,500萬股，15日公告認購股數的交割及過戶日為8月10日，法人初估正文和正基母子分割，並完成釋股認購作業後，正文握有正基的持股雖會由目前的100％下滑至33.37％，但在釋股利益貢獻下，每股收益挹注達3元。

(時報資訊)