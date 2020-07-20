暑假才剛開始，19歲以下學生可不限次數免費入遊樂園的經費即將用盡，外界關心，如果沒有新的經費挹注，交通部要如何處裡？交通部長林佳龍說，有關於致青春方案，引起非常大回響，也有很好的效益，既然是成功政策，一定會貫徹，能如期舉辦到8月31日。

林佳龍說，在預算方面，安心旅遊的項目有一定彈性，會就相關科目來支應遊樂園免費入園的政策。

另外，近來澎湖塞爆的亂象，是否大亂政府推動精緻國旅的目標？林佳龍說，台灣疫情控制得好，國旅大爆發，大家一開始都想到澎湖、金門、馬祖還有宜花東比較度假的地方，初步效果有達到，接下來中、北部旅遊也是很好的選擇。

林佳龍說，關於假日期間人潮較多，觀光局在澎湖也有國家風景管理處，也跟澎湖縣政府在溝通、協調，會針對當地需要提供協助。他說，其實在澎湖也有不同的景區，像在北海跟東海等地都值得去旅遊，澎湖之外也有其他地方，特別建議家庭旅遊可利用非假日做好疏導、分流，很高興看到國旅復甦，期待業者提供最好品質的服務，如果有問題，希望跟澎湖縣政府、觀光局反應。

(中時 )