現在是暑假，教育部夏日樂學計畫也在全台國中小學展開，規畫沉浸式、生活化、活動式主題課程，位學生提供快樂學習的新體驗。今年總計696校、864班，約2萬名學生共襄盛舉，創下參加人數新高紀錄。

教育部國教署指出，「做中學，樂中學」是學生在暑假期間最理想的學習模式，今年各校的夏日樂學計畫，除安排本土語文課程，也有許多學校規畫2至4周的科技、自然、藝術等跨領域整合式學習課程，希望讓學生在輕鬆氣氛中學習本土語言及課堂以外的知識。

連續5年辦理夏日樂學計畫的新竹市舊社國小，透過互動式遊戲，讓孩子邊玩邊學習閩南語；課程從生活到語言，再深入到文化，以「植物真趣味」、「古錐的動物」、「趣味的文物」、「台灣好景物」為課程主軸，搭配參訪「新竹市立動物園」及「新埔柿染坊」及皮影戲的體驗，以樂趣化、生活化、實作化課程，讓學生快樂學習。

桃園市瑞原國中以沉浸式客語結合數學、科學、藝文及社會學科，以活動式主題課程為主軸，課程設計以生活實用為主題，透過動手操作幾何圖形，讓學生知悉空間邏輯、應用數學知識、操作邏輯遊戲提升數學學習興趣。

新北市萬里國小以「瑪鋉溪畔的秘密」為課程主題，瑪鋉是萬里的舊稱，透過尋找瑪鋉溪的「溪流意象」，利用拼貼的方式創造出瑪鋉溪豐富的生態，引導孩子思考如何讓紙張立體化，創造出屬於每個人獨一無二的溪流守護神，保護溪流生態。

有大海做為最佳教學場域的澎湖縣合橫國小，以貼近生活的海洋藝術體驗、海洋科學實作、海洋親海技能特色課程，讓學生徜徉海洋，學習輕艇及SUP課程體驗操槳、划艇技能。

(中時 )