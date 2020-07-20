根據警界「樓鳳碩士」張榮哲研究，大台北樓鳳以西門町和中山區最多，近年因新南向政策，東南亞女子靠免簽入境賣淫，成為台灣、大陸籍外，性交易市場大宗。今年碰上新冠肺炎疫情，外籍女少了，台女增加，加上空房率大增，樓鳳生態持續演變。

張榮哲說，香港「一樓一鳳」性交易模式多年前引進同樣地狹人稠的台灣，與傳統馬伕「外送」應召站相比，司法追訴的風險較小，也少了三七仔剝削；研究顯示，樓鳳淨利是馬伕外送的2至3倍，全台都有樓鳳蹤跡，但以都會區最密集。

2014年調查局查獲色情集團，首度出現「旅遊樓鳳」，意即外籍女靠觀光簽證來台賣淫，幕後是跨國人蛇仲介，台灣安排住宿接客，機房則橫跨兩岸甚至第三國。

北市中山區因八大行業林立，樓鳳人數與西門町不分上下。張榮哲論文擷錄的應召機房攬客資料，雙北每天至少300人報班接客，加上其他機房、統計黑數，估計雙北每天約千人以樓鳳賣淫。

今年遇上疫情，東南亞賣淫女少了2/3，停業酒店小姐補上缺額。警方也發現，因旅宿業慘淡，空房率大增，色情業者租下小商務旅館，大張豔幟，自古就無法根除的色情，不會因疫情而禁絕。

大台北樓鳳色情業分布（圖／中國時報胡欣男）

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(中時新聞網)