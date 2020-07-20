用振興三倍券買笑氣打83折！中壢警分局執行全國擴大臨檢，首度查獲民眾在摩鐵開趴，竟使用三倍券購買笑氣鋼瓶助興，原價1支鋼瓶1800元，業者標榜使用三倍券打折優惠價1500元，3000元的券額剛好可買2瓶！

警方逮獲25歲陳姓男子3人在摩鐵開趴，並在現場發現一張販售「天然氣」名片，追問得知是販售笑氣鋼瓶。但警方詫異的是，陳男竟用剛領到的三倍券來買笑氣！陳男供稱，他上周六去郵局排隊領三倍券，一時也想不到要買什麼東西，乾脆找李姓、方姓友人一起用三倍券開趴慶祝疫情解封。

加碼優待 警憂長歪風

陳男說，他原本擔心販售笑氣鋼瓶業者不收三倍券，沒想到致電詢問業者時，對方很「阿莎力」說可以，甚至加碼用三倍券購買可打折，原價1瓶1800賣1500元，買2瓶剛好可用3000元實體券付費，當下還覺得是賺到了，還通知好友可用三倍券買笑氣，後來用1500元實體券買了1瓶笑氣使用。

中壢警方表示，18日晚間至19日凌晨的臨檢勤務，共查獲民眾吸食笑氣5件15人，起出笑氣鋼瓶20支，但使用三倍券購買笑氣的只有此案。但警方擔心同好「呷好逗相報」，未來使用三倍券購買鋼瓶案例會越來越多。儘管上游販售業者收券後可能也無法兌換現金，但若用來換取工業用笑氣原料，恐將助長「振興吸笑氣」歪風。

未納管制 僅罰錢了事

警方說，笑氣未納入毒品管制，吸食僅違反社維法罰錢了事。這次政府發放三倍券，若不肖業者成立公司行號，取得營業登記證，一樣可持三倍券至銀行兌換現金，擔心無形中會讓笑氣更加濫用。

桃園市目前著手制定「桃園市特定氣體不當使用防制自治條例草案」，研議未來透過登記購買人、購買數量、用途資訊等措施，避免有害氣體遭濫用，後續將送法規會審查。

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(中時新聞網)