新北市警三峽派出所警員張榮哲，去年以研究大台北的「一樓一鳳」色情業論文，取得台北大學犯罪學碩士。他說，警員想升官就要考警大，讀一般研究所，對升官加薪毫無幫助，但成就了自我。他花1400小時分析賣淫訊息完成論文，自嘲像色情狂，成為警界首位「樓鳳」碩士。

張榮哲35歲，警專23期，從警都待在新北市警局派出所，2015年從警10年時，對日復一日基層工作感到茫然，興起讀書做研究的念頭。

工作學業家庭 蠟燭多頭燒

但他自認無法領導統御，捨棄警大，報考北大犯罪學研究所，和應屆生競爭，推甄第一名入學，每周請1天假，3年完成學業。

他表示，警員念研究所沒有實質效益，請假上課，可能還會被同事嫌棄，感謝長官與同僚的支持諒解，讓他「任性」取得學位。期間他妻子懷孕生子，兼顧工作、學業與家庭，蠟燭多頭燒，總算沒半途而廢。

他說，選擇這題目，是因近年竄起一樓一鳳的色情產業，值得探究；加上從事警察工作能訪問到嫖客、雞頭、掮客、應召機房業者，與指導教授討論，在兼顧研究倫理下，從業者每天的LINE攬客訊息，分析賣淫人數、國籍、價錢，加上訪談，完成105頁論文。

有機會想攻博士 挑戰自我

他蒐集4家應召站攬客訊息，研判大台北樓鳳的派遣機房，主要由2組業者掌握，他擷取2017年下半年每日機房PO的報班「花名冊」，逐一比對紀錄，勤餘時間埋首在瀏覽清涼圖片、煽情文字，連出國也不能荒廢學業，自嘲是旁人眼中的色情狂，幸好妻子能體諒。

他直言性產業龐雜，基層員警掃黃只是末端，無助於改變現狀。同事知道他專精，他樂於分享，猶如派出所的「色情專家」；其論文還獲司法官學院選為傑出論文獎，他說等孩子大一點，有機會還想攻讀博士，挑戰自我。

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(中時新聞網)