桃園市葛姓女子因與丈夫感情不睦，向曾姓律師尋求法律諮詢，結果2人初次見面時，就在曾男律師辦公室內嘿咻，之後2度約赴摩鐵打炮，葛女甚至懷孕，葛女丈夫自妻子LINE的鹹濕對話，得知曾男「騎人妻」後提告，台灣律師懲戒委員會認為曾男違反《律師法》情節重大，決議 將曾男停職半年。

據檢方調查，葛女與丈夫2014年5月25日結婚，2017年3月24日離婚，2016年4月16日晚間，葛女前往曾男的律師辦公室法律諮詢，2人初次見面就在辦公室發生性行為。之後2人又2度發生性行為，分別是2016年6月下旬在某處、2016年9月26日中午在桃園市「天堂烏汽車旅館」內嘿咻，葛女因此懷孕。

2017年3月間，葛女丈夫懷疑葛女舉止異常，查看她手機通訊軟體LINE通訊對話紀錄，發現曾男傳訊「結婚了怎麼還會喜歡我」、「被抓到的後後果很嚴重」，甚至曾男得知葛懷孕，又傳訊「你能在肚子浮出來以前，說服你先生完成離婚登記手續？」、「今天如果角色顛倒，是我結婚妳單身，我可能就會要這個小孩，因為有辦法隱瞞，但現在這情況，是沒辦法隱瞞的！」，要求葛離婚、墮胎。

葛女丈夫對曾男與葛女提出妨害家庭告訴，桃園地檢署2018年起訴曾、葛。葛女與丈夫離婚後，葛女前夫撤回告訴，桃園地院判決公訴不受理。桃園律師公會認曾男違反《律師法》，移付律師懲戒委員會懲戒。

律懲會調查時，曾男以他與葛女、葛女前夫三方負有保密義務為由，拒不回覆，但不否認被起訴的犯罪事實及起訴法條，律懲會認定，曾男知悉葛女為有夫之婦，仍與其通姦，已嚴重損壞律師名譽，違反《律師法》情節重大，決議將曾男停止職務6個月。

(中時 )