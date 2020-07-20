刑事廳廳長彭幸鳴（見圖）表示，72.91％民眾認為與法官一起討論，納入國民多元意見，86.12％贊成民眾與法官一起決定判決結果。(陳怡誠攝)

立法院今起審查《國民法官法》，司法院院長許宗力親自召開記者會，拿出民調結果指出，絕大多數民眾支持讓國民與法官可以一起討論、一起作成判決決定的「合審合判」模式。相較之下，典型的英美陪審制，則存在判決不附理由、原則不能上訴、僵局陪審團等台灣民眾所普遍不能認同的制度元素。

許宗力說，每當發生重大刑事案件，往往引發社會各界的關注及意見討論，法院判決未必總能面面俱到，顧及每一方的看法，因而有時就不免招致民眾批評，認為判決結果與社會期待有所落差。因此，為了促進法院與廣大國民間的相互理解、信賴，其實早自1987年起，我國針對推動人民參與審判的制度討論，至今已超過30年。

針對民團批評，臨時會不宜急於通過立法，但這樣的說法，忽略了30餘年來，人民對於參與審判的籲求未曾停歇，甚至益發強烈，且這項議題已歷經了多年的溝通討論。此外，縱然法案通過，還須預留2年半的準備期讓諸多配套到位，才能讓制度順利正式上路。因此，在漫長的制度討論之後，是時候踏出第一步，做出制度模式的決定，來回應民眾的高度企盼了，而此次臨時會，正是實現人民參與審判理念的珍貴歷史契機。

(中時 )